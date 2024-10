La influencer ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en donde propone dos looks de la nueva colección de Zara que tienen algo en común que se posiciona como una de las tendencias más novedosas de cara al otoño: el brillo sin mesura (y sin esperar a que llegue Navidad). Ayer veíamos a Carlota Casiraghi acudir a la apertura de la temporada de balet en la Ópera de París con un vestido de Chanel cuajado de lentejuelas, y la creadora sevillana se ha encargado de hacer una propuesta que adapte esta tendencia al día a día. "No he podido resistirme", afirma en el texto que acompaña al reel.