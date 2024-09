Georgina Rodríguez no se pierde un gran evento de moda, así como las alfombras rojas más importantes. La temporada ha empezado por todo lo alto y ya en septiembre la hemos visto en el Festival de Cine de Venecia , al que asiste desde hace varios años para dar apoyo a la cultura. Ahora, la exbailarina se ha trasladado a París para disfrutar de algunos desfiles que durante este evento se están celebrando en la capital francesa. La Semana de la Moda de París es una de las presentaciones más importantes de esta industria y hasta la ciudad de la luz suelen llegar celebrities venidas de todo el mundo, un exquisito grupo entre el que también se encuentra la influencer criada en Jaca.

El último desfile al que ha acudido Georgina es el de la firma Vetements . Para este desfile ha optado por la sencillez de un vestido negro de terciopelo. Es una pieza de corte mini, ajustada al cuerpo y con escote barco. Este es un tipo de prenda que funciona como fondo de armario y se puede adaptar a muchas situaciones, por eso merece la pena invertir en un vestido negro que reúna las características que a cada una más le favorezcan. De su look han llamado la atención sobre todo los complementos . Y es que como suele ser habitual cuando sabe que su vestimenta va a ser captada por decenas de cámaras, Georgina apuesta por grandes joyas , en esta ocasión pendientes y gargantilla a juego . Sin embargo, ha sido sido otro complemento esta vez el que ha robado toda la atención.

Y es que la exbailarina ha combinado esta pieza de terciopelo con las clásicas medias de cristal negras , una versión de las mismas que parece que este otoño vienen con muchas fuerza. No serán las medias negras opacas las que más veremos durante la temporada, sino estas, más translúcidas que nos adelanta Georgina . En contraposición de las medias opacas, estas dejan ver más la piel, por lo que estilizan más las piernas y tienen un punto más elegante.

Esta no ha sido la única pauta que nos ha dado Georgina Rodríguez para llevar las medias durante este otoño-invierno. Hace poco compartía otro look en su cuenta de Instagram en el que también le daba especial importancia a este complemento. La argentina compartía su llegada a Venecia en su jet privado, mostrando su look, compuesto por una sencilla camiseta negra de manga corta, unos shorts del mismo color y gorra y zapatos de fino tacón a conjunto. Como colofón, en este outfit también tenían un lugar protagonista las medias. En este caso unas medias de rejilla de color negro con las que hacía un guiño a su etapa de bailarina. Este otoño, estas se convertirán también en un elemento de moda que veremos combinado con otras tendencias.