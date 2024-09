La modelo explica en uno de los capítulos que "Ramoncín" - que es como le llama cariñosamente - la hace trabajar mucho. "Es verdad que no consigue todo lo que quiere porque hay campañas que, aunque insista mucho, yo no me siento identificada", cuenta Geo con total sinceridad. Tanto es así que en este proyecto en el que muestra gran parte de su intimidad también se pueden ver algunas de las broncas que protagonizan. "Nos queremos, pero los nervios hacen que tengamos nuestras diferencias", asegura Gio.