Si eres fan de cuentas como la de Alexinos o Tony Story y aún no conoces a Celimonde, estás a punto de descubrir uno de esos perfiles de Instagram y TikTok que te hará llorar de la risa o del horror (de lo "poco agraciada" que son algunas prendas o looks de las famosas). Con cerca de, hasta la fecha, 36.000 seguidores en TikTok y 27.000 en Instagram, detrás de estos perfiles en redes sociales está Celia, una asturiana de 33 años, médico de profesión, que comenta la moda con tanta ironía y humor que parece que estás hablando con tu mejor amiga, esa que no tiene filtros y lo dice todo tal cual lo piensa. Si amas la moda o simplemente te divierte ver cómo alguien "destroza un mal look", Celimonde es tu cuenta.

"Lo comento como si estuviera tomando un café"

Celimonde no se toma la moda demasiado en serio, y esa es su clave del éxito. “Lo comento todo como si estuviera tomando un café con mis amigas. Así me sale, nunca guionizo nada, es lo que me divierte y lo que veo que gusta.”, asegura a Divinity. Y es que su estilo es tan fresco y espontáneo que no puedes evitar engancharte. Uno, otro, otro vídeo y cuando te has dado cuenta son más de las 12 de la noche y al día siguiente toca madrugar.

Su sección ‘comentando looks’ es puro oro. Aquí, las famosas se enfrentan a la crítica más divertida y directa que verás en redes. Si alguien lleva un vestido demasiado llamativo y escogido con dudoso gusto y sentido de la elegancia, si hay combinaciones imposibles o un look es de esos que hacen daño a la vista, Celimonde está ahí para soltar una de esas frases que te sacan una carcajada. "Trato de ser irónica y reírme de todo, de mí misma también y aprovecho para comentar lo que opino del "mundillo" influencer, de la industria de la moda, la farándula y el espectáculo", agrega.

Nunca me ha escrito de forma negativa nadie de quien haya hablado

Ropa que horroriza (y divierte)

¿Quién no ha entrado en una tienda y ha pensado: "¿Se verdad esto es de nueva colección?, si parece sacado del baúl de los recuerdos de mi abuela" o "¿hay alguien a quien le favorezca este corte de vestido?" Todas esas preguntas que todos los hemos hecho alguna vez, también se las hace Celia. Y es que si hay una sección que refleja el alma de Celimonde, esa es ‘Ropa que me horripila’. Aquí, se adentra en las tiendas online y físicas para encontrar las prendas más absurdas, feas o incomprensibles que han salido a la venta. De hecho, ese fue el inicio de su perfil. "Celimonde surgió como una cuenta personal de TikTok, que mantuve durante unos dos años sin utilizar para subir vídeos. En septiembre del 2023 me lancé a comentar tendencias que no me gustaban, después de que me salieran una infinidad de vídeos sobre el estilo "dosmilero" de Bella Hadid", nos cuenta.

Califica a las prendas como “botas que son Carmen Borrego”, “zapatillas de madre que va a visitar a su hijo que está de Erasmus” por alguna ciudad de Europa y sabe que, si va a un free tour, va a tener que andar mucho y quiere ir cómoda. Todo eso que todo el mundo piensa pero que ella sí verbaliza.

Una aficionada con opinión propia

Aunque sus comentarios destilan humor y frescura, Celimonde tiene opiniones muy claras sobre el estilo. No es ninguna experta en moda, pero le gusta comentar lo que ve. Y la verdad es que sus seguidores la adoran por esa forma tan sincera de hablar, entre ellos, algunas 'celebs'. "Nunca me ha escrito de forma negativa nadie de quien haya hablado, sino todo lo contrario, lo han encajado muy positivamente algunos famosos e influencers con los que he podido hablar. De hecho, me fascina ver que me sigue gente que me gusta muchísimo y a la que admiro (influencers, actrices, diseñadores de moda, estilistas...)", reconoce.

Le preguntamos por su favorita en cuanto a estilo, y lo tiene claro: “Adoro el estilo de Marta Ortega o Sofía Palazuelo, sobrias y atemporales, aunque siempre con detalles muy chic". Pero también destaca el estilo natural de Ángela Molina y la elegancia impecable de Juana Acosta. "Gala González es una de mis influencers favoritas de toda la vida, es cool sin caer en el "mamarracheo" del establishment", puntualiza.

También tiene su lista de famosas e influencer infravaloradas y sobrevaloradas. En el primer grupo menciona a Laura Ponte, una modelo icónica que, según ella, ha sido opacada por las socialités del momento, es decir, las influencers como María Pombo o Dulceida que ahora son portada de revistas, también por las tiktokers. Y en cuanto a las sobrevaloradas, no duda: “Paula Echevarría, que siempre se ha tomado como "it girl" patria. Generalmente suelo discrepar con respecto a la visión del estilismo de algunas de las famosas a las que ensalzan muchos medios de comunicación.”, dice con su habitual sinceridad.

Me mantengo en el anonimato por garantizar mi privacidad en la medida de lo posible, por mi trabajo...

Lakamoda: El placer culpable de Celimonde

El fenómeno Lakamoda en TikTok, la tienda de María Jesús Ruiz, ex Miss España, concursante de Supervivientes y comentarista de realies es su “guilty pleasure total”. “Son muy de la antigua Teletienda que atrapa por lo cañí que es”, cuenta sobre ello.

Reconoce que el producto que ofrecen es totalmente lo antagónico a lo que a ella le gusta y que no lo llevaría porque, además, “sus precios son completamente desorbitados. No he tocado en mi vida una prenda de las que venden, pero desde luego las réplicas o la ropa envuelta en bolsas de plástico no impresionan de ser lo mejor”, dice.

Y es que Celimonde ha encontrado su hueco en las redes gracias a su humor, su ironía y esa forma única de comentar la moda sin pelos en la lengua, pero siempre con respeto. Su anonimato, aunque su seña de identidad sean siempre sus ojos y su boca, la mantiene libre para criticar y reírse de todo (incluida ella misma), y es justo eso lo que la convierte en una cuenta imprescindible. “Me mantengo en el anonimato por garantizar mi privacidad en la medida de lo posible, por mi trabajo, etc.”, reconoce.

Si aún no la sigues, que sepas que Celimonde es de esas cuentas que te alegran el día, incluso cuando te está mostrando el vestido más horroroso que jamás has visto.