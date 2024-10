Aunque Víctor lleva una década presente en redes, su 'boom' se produjo hace apenas dos años, cuando empezó a aplicar su enfoque empresarial al mundo del marketing digital. "Una profesora del máster me dijo: 'Si lo que haces no lo enseñas, y lo que enseñas no lo ven, no existe'. Y esa frase me cambió la mentalidad por completo", explica. Desde entonces, no ha parado de compartir su trabajo en TikTok e Instagram, donde sus vídeos cortos y transformaciones radicales han enganchado a millones de personas.