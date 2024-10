"¡Hola chicas! Con la llegada del otoño, siempre me apetece darle un giro a mi look. Esta vez he decidido ponerme un poco más morena en tonos chocolate, sin perder nada de luz en mi rostro, para que el color siga suavizando mis facciones", comenzaba escribiendo la marquesa de Griñón junto al vídeo que hay publicado en el que se ve cómo llega al salón de belleza y se somete a este cambio.