La firma de moda de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en todo un referente para las invitadas a bodas y otros eventos a nivel nacional. Además, la sevillana es su mejor embajadora, pues son muchas las ocasiones en las que viste de su firma. La última vez ha sido en una boda a la que ha asistido en Ibiza, de la que ha hecho partícipe a su comunidad a través de una publicación de Instagram. En las imágenes se puede apreciar que disfrutó de este día e incluso se animó a cantar durante la fiesta. "Este fin de semana no os enseñe nada de la boda en Ibiza en la que estuve porque estuve esperando hasta ahora, que me mandaran estas fotos. Qué boda, qué pareja, qué sitio, cuántos amigos, cómo disfruté… cómo bailé y canté", ha escrito. Para esta cita, la madre de Alba Díaz escogió un vestido con el que podría haber roto el protocolo estipulado para las invitadas.

En este grupo de colores que podrían confundirse con blanco, estarían tonos como el nude, el beis, el arena y también los tonos pastel como el azul, el verde o el lila en sus versiones más claritas, que sería el caso del vestido de la diseñadora. Por otro lado, es un diseño que a muchas de las seguidoras de la diseñadora no les ha terminado de encajar: "No me gusta el vestido, creo que te hace muy mayor", le dice una de ellas, en la misma línea, otra añade: "No me gusta nada el vestido, es muy poco favorecedor y de persona mayor".