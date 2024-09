Natalia Sánchez Mol cuenta que su hija Lía, de 5 años, ya ha visto 'Los Serrano' y desvela su opinión

De hecho, a pesar de que tomaron rumbos diferentes en su relación, su amistad ha sido inquebrantable y, prueba de ello, son todos los momentos que han compartido juntos y que también han compartido en redes sociales. Tal es su nexo de unión que, la pareja de Marc Clotet no faltará a la boda del músico con Ana Guerra aunque, como ha desvelado en uno de los photocalls del FestVal de Vitoria, a dos meses del enlace aún no tiene vestido porque " no me da la vida para más ".

En esta intervención, además hablar sobre su último proyecto profesional, Sánchez -que es madre de Lía y Neo- ha desvelado una curiosa anécdota de su primogénita, que parece ser ya consciente de la fama de su madre en nuestro país. ¿El motivo? Ya conoce que su madre en el pasado interpretó a 'Teté' en 'Los Serrano', aunque ha asegurado que no ha sido ella la que le ha puesto la serie, si no su entorno. "Me lo pide a todas horas. Yo todavía no se lo he puesto, pero Marc alguna vez se lo ha puesto, mi madre también y le encanta. Creo que como ve la familia, la cotidianidad, le encanta", ha desvelado la protagonista de Sueños de Libertad.