La vida personal de Leticia, la única hija de Jimmy Giménez-Arnau con María del Mar Martínez-Bordiú

Tras su divorcio, llegaban los problemas por la custodia de la que se convirtió en la primera bisnieta de Carmen Polo, mujer de Franco. Finalmente, era Merry la que se hacía cargo de la tutela de la niña, a quien el periodista visitaba con asiduidad hasta que cumplió 12 años. De hecho, hace unos años confesaba a Bertín Osborne que llevaba más de tres décadas sin saber de ella: "Quise mucho a la niña esa. Nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar. Me aconsejaron que hasta que cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla, pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", explicó.