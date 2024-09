Alana, la hija de Georgina y Cristiano, se hace viral por su respuesta sobre lo que quiere ser de mayor

Uno de los momentos más entrañables de esta temporada llega de la mano de Alana, la hija de Georgina y Cristiano. Alana, con la espontaneidad característica de un niño, expresa que cuando sea mayor no quiere ser nada. "Yo me quedo en casa tranquila" dice la pequeña de 6 años cuando su padre le pregunta qué quiere ser de mayor. Entre risas, el futbolista le dice que tiene que trabajar y le propone la idea de ser actriz, una idea que no parece haber gustado mucho a Alana. Sin embargo, la hija de Georgina hace un gesto cómo si estuviera tomando una foto a lo que su padre dice que "puedes ser productora", propuesta que si parece haberle gustado.