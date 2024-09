Adriana Abenia abre debate sobre el uso de pantallas en la educación: "En qué estamos pensando"

Apenas tres semanas después de que el nuevo curso haya dado comienzo, Adriana Abenia, que ya en 2021 abría un debate sobre llevar a su hija al colegio y explicaba que en muchas ocasiones no es lo mejor pero que se ha normalizado porque es la única opción para muchos padres, ha vuelto a poner en entredicho el sistema educativo de nuestro país.

En esta ocasión, la presentadora se ha referido a las nuevas tecnologías y al uso que deben hacer los más pequeños para seguir el curso. "Abro debate. Me gustaría hablar de lo que yo considero uno de los mayores errores del sistema educativo hasta la fecha. No entiendo cómo en su día, y no hace mucho, se prohibió el uso de smartphones en infantil y primaria y se limitó el uso y de repente los niños se ven abocados el fin de semana o cuando llegan a casa a hacer los deberes de manera digital", ha comenzado diciendo la presentadora, que es madre de una niña, Luna, que nació en julio de 2018 y que este año ha empezado primaria.