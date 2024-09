El homenaje que Zahara, hija de Angelina Jolie, ha hecho a su madre reinterpretando uno de sus míticos vestidos

El diseño por el que apostó su hija era muy parecido al que Angelina llevó en los Premios Oscar del año 2004 . Se trata de un diseño de seda con escote en V y que, en el caso de Zahara, era algo más simple que el que la actriz lució hace veinte años. Aunque en este caso no es exactamente el mismo vestido que llevó su madre, no sería la primera ocasión en la que las hijas de la actriz lucen vestidos que ya le hemos visto a ella en alguna ocasión. En este caso concreto madre e hija apostaron por el color blanco y, el diseño de Zahara nos ha hecho recordar a la Angelina de hace 20 años que triunfó en la alfombra roja de los premios.

Durante el estreno que ha tenido lugar en la noche de este domingo en Nueva York, Angelina Jolie contaba que sus hijos han significado "todo" en este último proyecto. "Mis hijos estaban conmigo en el set, ya que estaban en el departamento de dirección y fotografía. Así que fue increíble poder contar con ellos. Me vieron aprender a cantar, me vieron practicar, me vieron nerviosa..." , ha contado sobre cómo ha sido trabajar día a día con ellos al lado.

Angelina ha recordado que estuvieron con ella en el ensayo la primera vez que tuvo que cantar y que estaba "aterrorizada" y rompió a llorar. "Los que tenemos hijos sabemos que no solemos llorar delante de ellos o no expresamos ciertas cosas delante de ellos, así que por eso fue tan especial. Al principio estaban orgullosos de mí por esforzarme tanto. Me decían: 'Estamos orgullosos de ti, mamá. Sabemos lo duro que estás trabajando'. Y luego llegó un momento en el que me dijeron: ¿Sabes mamá? ¡Lo has conseguido!", relata sobre la relación cercana que han mantenido y cómo les ha unido este proyecto.