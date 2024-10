En la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2024 , Marta Díaz reapareció con un nuevo look y nos contó, a raíz de que "la música te hace viajar", que el viaje más especial que ha realizado fue hace poco, cuando visitó París con su madre y su hermana. Y es que es ella precisamente, la menor, quien la hace sentirse en casa y con quien mantiene contacto "todo el día". "Tenemos una relación muy bonita de hermanas", nos ha contado.

Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Marta ha dicho de su hermana que le gusta "mucho este mundo" de las redes sociales y que ya hace sus TikToks. "No los publica porque es muy chiquitita y mi hermano aún no le deja. Pero sí, le gustaría mucho dedicarse a este mundo", nos ha contado. Además, la influencer ya les ha adelantado a sus seguidores que su hermana pequeña les va a caer "muy bien" porque es una niña "muy mona, muy sencilla" y muy graciosa. "Le va a ir muy bien. Me encantaría posar con ella en un photocall, de verdad que sí", nos ha confesado.