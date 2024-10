La vida personal y familiar de Leire Martínez: su divorcio, su marido Miguel y su hijo Lucas

La Oreja de Van Gogh inicia, diecisiete años después, una nueva etapa . La mítica formación abre un nuevo capítulo en su historia particular y lo hará ya sin Leire Martínez como vocalista , tras anunciarse este mediodía la decisión que tanto la banda como su vocalista han tomado, separando definitivamente sus caminos profesionales. Más de una década y media ha puesto voz la de Rentería a los temas del grupo, después de la salida de Amaia Montero . Con motivo de su marcha, repasamos lo que se sabe sobre la vida personal y familiar de Montero, que siempre ha mantenido un perfil bajo en lo mediático.

Los últimos meses han sido convulsos para La Oreja. La última aparición de Leire como cantante del grupo tuvo lugar la pasada semana, durante el concierto de fin de gira en Zaragoza, en el que la vocalista no pudo evitar emocionarse, llorando al interpretar en directo 'Rosas'. Martínez había tenido que pronunciarse hacía unas semanas sobre los rumores que situaban a Montero de vuelta en el grupo, mostrando un cierto malestar ante las preguntas y especulaciones. "Me resulta feo el ver que parece que no importa nada, ese desmerecimiento", aseguraba entonces, dedicando palabras de cariño y admiración hacia Amaia.