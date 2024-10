Leire Martínez, más allá de La Oreja de Van Gogh: de sus inicios en 'Factor X' a su nominación al Goya

En 2007 se inauguraba en España la franquicia ‘The X Factor’ bajo el nombre de ‘Factor X’. Aquella primera edición la presentaba Nuria Roca, y aunque Leire no se encontró entre los finalistas, es una de las más recordadas de aquella temporada (junto, quizá, a Angy Fernández, que ha ido buscando su hueco sobre todo en el terreno de la interpretación). Entre sus actuaciones más recordadas está la de ‘All around the World’, un tema icónico de Lisa Stansfield.

En 2014 tuvo la oportunidad de unir música y cine, ya que puso la voz, junto a David de María, al tema ‘No te marches jamás’ , la canción de ‘Ocho apellidos vascos’ que fue nominada a los premios Goya del año 2015. Una nominación que no se tradujo en premio pero que no es nada desdeñable, teniendo en cuenta el exitazo que tuvo aquella película.

“A mí lo que no me gusta es que se me ningunee”, expresaba con una evidente expresión de fastidio. De paso, dejaba entrever que esos rumores falsos, lo que se dice falsos, no parecían. “Si Amaia vuelve […] Es que pudiera pasar… o no”, decía. ¿Cuál será el próximo capítulo en la vida profesional de Leire? Pronto lo sabremos.