Leire Martínez abandona La Oreja de Van Gogh tras diecisiete años: "La decisión ha sido dura y difícil"

El grupo ha confesado que ha sido una decisión "dura y difícil" que llega después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones". Aunque no han querido entrar en los detalles de su ruptura profesional, sí que han explicado que no han conseguido "acercar" sus "diferentes maneras de vivir el grupo". "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", terminan diciendo en el comunicado que han hecho público.

"Fue un momento muy emocionante y bueno, la verdad que eso es lo que tengo que decir. Bien, me encuentro muy bien, muy contenta. Hoy he amanecido feliz y con una sensación muy bonita. Fue todo de corazón, con amor. Sí, nos conocíamos. Todo fue emotivo", dijo sobre su relación con Karol G. "No, no voy a volver. Yo en solitario sí, eso sí. Dentro de relativamente poco, ahora estoy disfrutando de este momento", zanjó sobre su futuro profesional.