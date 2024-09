Leire Martínez, tras los rumores de vuelta de Amaia Montero a 'La oreja de Van Gogh': "No me gusta que me ninguneen"

Tras 16 años siendo vocalista del grupo vasco, la artista se ha pronunciado sobre las voces que afirmaban el regreso de la anterior cantante

Ya son 16 años los que Leire Martínez lleva poniendo voz a las canciones de la icónica banda de pop 'La oreja de Van Gogh'. Desde la marcha de Amaia Montero en 2007, la cantante guipuzcoana se puso al frente del grupo y abordó de una forma discreta las comparaciones que constantemente le hacían con su antecesora. Estos paralelismos se acrecentaron desde que el pasado verano Amaia volvió a la música por sorpresa. Tras una época en la que la salud mental le jugó una mala pasada, fue en uno de los conciertos de Karol G en el Bernabéu donde reapareció interpretando junto a la colombiana su mítica canción 'Rosas'.

Tras esto, los rumores sobre la vuelta de Amaia a la banda que le dio la popularidad se acrecentaron e, incluso, periodistas como Isabel Rábago, afirmaron con rotundidad que su reincorporación al grupo era un hecho. Hasta que la propia Amaia salió al paso para decir que, de momento, esto no era una realidad. Durante todo este tiempo Leire ha permanecido callada, haciendo gala de su característica discreción, pero ahora ha concedido una entrevista a la televisión navarra y ha querido abordar el tema con profundidad.

Ha sido en el programa 'Cara a cara' donde Leire ha decidido romper su silencio sobre esta cuestión y abordar cómo se ha sentido ella a raíz de todos los comentarios suscitados. "Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. A mi que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso", ha comenzado explicando.

La cantante ha seguido exponiendo lo siguiente: "Quiero decir, si Amaia vuelve, pudiera ser verdad, o no... Yo es algo que ahora mismo no me planteo, y además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no". También ha querido explicar como le afectaban emocionalmente estos rumores: "A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva'. Pero bueno, ¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero. ", ha comentado con total sinceridad.