Amaia Montero une dos tendencias de temporada: minivestido de volantes y recogido inspirado en Kendall Jenner

Amaia Montero compartía una foto en su cuenta de Instagram en la que se podía leer “inevitable”. Las reacciones no tardaron en llegar, tanto de amigas como Paula Echevarría o Lydia Bosh , que le mandaban flores y corazones, como de fans de este y el otro lado del charco, que le mandaban frases de aliento y la animaban a subir a los escenarios próximamente. Tampoco han faltado voces críticas que afirmaban no reconocer su cara e incluso quienes aseguraban que era su hermana Idoia.

En cualquier caso, desde que compartió escenario el pasado mes de julio con la cantante Karol G para cantar la mítica ‘Rosas’, todo apunta a que la ex componente de La Oreja de Van Gogh vive una nueva etapa vital que se refleja en una amplia sonrisa y en un look en blanco y rosa con minivestido low cost y bolso de lujo.

La imagen no ha pasado desapercibida ni a sus más de 958 mil seguidores, ni a quienes han asaltado la web de Zara hasta conseguir agotar existencias del vestido más viral de la temporada.

Completa su look con un complicado semirrecogido inspirado en el que Tamás Tüzes creó para Kendall Jenner en la última edición de la Gala del MET, que se logra retorciendo los mechones delanteros, sin apretar en exceso, y sujetándolos en la parte final con unas horquillas.

El look elegido por Amaia Montero no parece casual, al menos la firme apuesta por el blanco y el rosa que no son una simple elección arbitraria, sino que están llenos de significado y tienen mucha más trascendencia en el momento actual que atraviesa la cantante. El blanco es el símbolo de la pureza, pero también se identifica con la reflexión, el crecimiento y la paz; por su parte, el rosa más allá de asociarse a la coquetería a la feminidad y a la dulzura e identificarse con los espíritus creativos, es un color optimista que simboliza la calma y con el que se busca dar de lado a las preocupaciones.