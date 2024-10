A lo largo de estos 18 años, ambas han forjado una gran amistad. Una amistad de la que la modelo hablaba hace unos años cuando comentó el precioso gesto que tuvo la mujer de su ex por Acción de Gracias. "Salma se subió a un avión con su hija, llegaron a mi casa y me hicieron la cena. Cocinó ella misma, sin ayuda. Le había dicho que no lo iba a celebrar, que no me sentía bien, y me dijo, ‘oh, sí lo harás, ya voy en camino’, y llegó", dijo hace años a la revista 'Vogue'. Un vínculo que nació gracias a Augie y que ha acabado convirtiéndose en una gran amistad.