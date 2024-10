Bertín Osborne cuenta cómo ha sido el íntimo tanatorio de su padre: "Estuvieron dos hijas mías y tres nietos"

El presentador, que no ha querido entrar en detalles sobre el estado de salud de su padre, ha contado que "no ha sufrido". "Se quedó dormido y ha sido una muerte tranquila, en paz. Yo firmaba. 96 años y dos meses antes estaba perfecto", ha explicado.

El presentador ha contado que su padre dejó dicho antes de morir que no quería "ningún circo". Por eso, cumpliendo con su deseo, Bertín Osborne y sus hermanas hicieron un tanatorio muy íntimo en el que solo estuvieron dos hijas del presentador, tres nietos y una prima . "Éramos poquísimos y todo fue muy privado y acabamos enseguida. Lo incineraron y haremos un funeral la semana que viene o la siguiente , no sé exactamente qué día porque se están encargando mis hermanas", ha comentado a los reporteros.

El presentador ha dado estas declaraciones al salir de la casa de Fabiola Martínez a la que ha acudido este martes para ver a sus hijos, Kike y Carlos, y a su exmujer . "Estaba viendo a los niños y a Fabiola y me voy para Barcelona mañana y no vuelvo hasta la semana que viene", ha comentado a los compañeros de prensa.

A pesar de su separación, Fabiola y Bertín mantienen una buena y cercana relación por todos los años que han estado juntos y por los dos hijos menores que tienen en común. Es habitual que el presentador acuda a casa de su exmujer para ver a sus hijos. Tal y como él mismo contó hace unos días públicamente, los niños pasan la mayor parte del año en casa de Fabiola por comodidad - debido a la delicada situación de Kike - y cuando llega verano se trasladan unos meses con su padre a la famosa finca que tiene en Sevilla. "Cuando se han ido me he quedado con una depre de caballo. Lo he disfrutado muchísimo", dijo sobre sus hijos tras poner fin al verano y retomar sus compromisos.