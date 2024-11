Así es Andrea, la hija de Jesús Quintero que sigue sus pasos y que trabaja en el podcast de Vicky Martín Berrocal

"Decía Jesús Quintero que hacer una buena entrevista es llevar al invitado de una manera gentil a lo que realmente es. Cada semana, cuando me enfrento a este momento, lo tengo presente… porque todavía recuerdo cuando él me propuso hace 14 años un proyecto así (...) El respeto y el miedo a decepcionarle me frenó, pero aquí estoy, Jesús, intentando hacerlo bien y con tu hija Andrea a mi lado. Gracias, Andrea, por formar parte de este proyecto desde la segunda temporada y darme la mano", dijo.