"Estando rodeada de mucha gente que me decía "no te salgas del molde" o que me miraban mal y decían barbaridades por no ir como ellas creci con presión", comenzaba diciendo hace unos días en su cuenta de Instagram. Gracias a las redes sociales, la joven ha reconocido que ha ganado mucha seguridad en sí misma a la hora de encontrar su personalidad y definir la mujer que quiere ser: "Un día te empiezas a dedicar a esto y te pierdes y piensas que mareas a la gente que te sigue aparentemente siendo una mujer diferente con un estilo diferente cada día, decidí que plasmaría mi personalidad y mi energía en mi día a día y en los looks. Soy todas estas Albas, y también soy la Alba con el moño en la cabeza que va en chándal por la vida. Todas estas albas son increíbles y valientes y no han dejado de ser por nada de lo que le han podido decir".