Cristina Pedroche abre el álbum de fotos junto a su hija en su cumpleaños más agridulce: "No había motivos para soplar las velas"

“El 30 de octubre fue mi cumpleaños, cumplía 36 años y era algo para celebrar. Pero ese día no me encontraba muy bien, sentía que no había motivos para soplar las velas, que para nada era mi día y que no era necesario ni una tarta ni regalos”, ha comenzado escribiendo en el post Cristina, que ya el pasado día mencionado mostraba su dolor y condolencias hacia los afectados por la DANA.