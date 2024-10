La carta de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz en su noveno aniversario de boda: "Siempre te elegiría"

Coincidiendo con este noveno aniversario, Pedroche ha querido compartir algunos detalles sobre su gran historia de amor y como tuvo claro desde el primer minuto que el chef era el hombre de su vida, tal y como ha reconocido en el mensaje que ha compartido con todos sus seguidores en sus redes sociales. "Hoy 24 de octubre hace 9 años que me casé con mi persona favorita. Y llevamos casados 9 y no casi 10 porque no pudimos casarnos antes. Nos conocimos en diciembre del 2014 y le pedí matrimonio a la semana, aunque según le conocí le dije a una amiga que estaba delante que me iba a casar con él, ella me dijo que estaba loca pero… el tiempo demostró que no (bueno, un poco sí)".