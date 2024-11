Mar Flores habla de su cambio de actitud respecto a convertirse en abuela: "Fue un shock"

Los protagonistas también contaron que no fue fácil trasmitirles esta noticia a sus padres. Carlo quiso esperar más "por su había complicaciones" en el embarazo, pero Alejandra Rubio fue la primera en contárselo a su madre, Terelu Campos, a la que está muy unida. "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ‘Ahora o nunca’", contó en su momento la joven colaboradora.