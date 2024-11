Son casi dos décadas y media siendo parte imprescindible ya no solo de la música española (con siete álbumes y un buen puñado de himnos a sus espaldas), sino también de la escena televisiva, la cultura pop y del imaginario colectivo. Además, y precisamente por todo ello, ha sido un tiempo en el que desde el papel cuché se ha seguido con mucha atención la faceta privada de la artista, de lo sentimental a lo familiar .

Pese a su habitual hermetismo sorbe cuestiones privadas, Chenoa sí ha dejado claro a lo largo de los años cómo es el vínculo que le une con su hermano , con quien ha llegado incluso a compartir pantalla durante su paso por 'Bake Off', al prestarle ayuda en una prueba. Fue entonces cuando aseguró que entre ellos, además de la mencionada relación profesional, también goza de buena salud la personal, afirmando que nunca ha habido roces fraternales .

"A mi hermano en casa desde pequeña le hablo en argentino, entonces no sé comunicarme con él de otra manera que no sea en argentino", comentaba de aquella sobre cómo es su trato en la intimidad. De hecho, pese a la reducida exposición pública de Sebas, en sus redes sociales se ejemplifica también esta unión entre hermanos: son habituales los 'me gustas' de la intérprete de temas como 'Cuando tú vas', 'Rutinas' o 'Soy humana', así como los comentarios en algunas publicaciones.