Melendi va a ser padre por quinta vez . El artista ha convertido ya en tradición eso de dar las noticias más importantes de su vida subido a un escenario, por eso su último concierto en Argentina fue el lugar elegido para anunciar que va a tener un bebé: "La semana pasada me dijeron que yo también voy a ser tricampeón, voy a tener la tercera hija argentina" . Fiel a su espontaneidad, el cantante desveló que se trata de una niña, la tercera fruto de su matrimonio con Julia Nakamatsu . Pero su familia numerosa no se queda ahí. Recordamos, uno a uno, quiénes son los cuatro hijos de Melendi a los que ahora se sumará un nuevo bebé.

Tal y como puedes ver en este vídeo, el artista tiene muy claro que fue la paternidad (esa en la que se estrenó hace diecisiete años) lo que cambió su forma de "pensar, de ver las cosas y de escribir" . Carlota es su primera hija y nació en 2005 fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega . Carlota fue para el asturiano un punto de inflexión y, a partir de entonces, comenzó su gran cambio de actitud y de look.

El artista ha definido en alguna ocasión a su primera hija como un "regalo del cielo" a la que prometió cuidar y a la que siempre ha pedido disculpas por los fallos que podía cometer como padre, tal y como confesó en la letra que le dedicó antes incluso de que naciese. Melendi aseguró hace un tiempo que no le daba ningún miedo la adolescencia de su hija. "El trabajo de padre nadie sabe hacerlo, no sé si soy buen padre y mal padre, el trabajo está hecho ya y al final nosotros aprendemos siempre lo que nos pasa en nuestra piel, me da igual que te digan mil cosas", confesó sobre su papel como padre de una joven de diecisiete años.