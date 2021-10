El gesto de Naia, la hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez, que ha emocionado al empresario: "Muero de amor"

El pasado verano, Laura Sánchez concedía una entrevista a la revista ¡Hola! en la que confesaba lo durísimos que habían sido estos quince años de lucha por la custodia de su hija Naia . La modelo y Aitor Ocio , que tuvieron una relación hace más de una década, llevan desde entonces con una tortuosa batalla judicial , y hace dos años que un juez le otorgó la custodia completa al padre de la menor. " No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija . He necesitado ayuda psicológica durante años", relataba la modelo.

El empresario y su hija Naia tienen una relación muy cercana, al menos así lo demuestran a través de los mensajes y las fotografías que publica. Ambos viven juntos en Bilbao desde hace años y la menor ha querido tener un detalle con su padre. "Muero de amor cuando mi hija me regala flores" , aseguraba el ex de Laura Sánchez junto a una fotografía en la que se le ve posar con el regalo de su hija y con su perrita Lola, la mascota que vive con ellos en su casa.

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. "No me extraña superpapi", comentaba Cayetana Guillén. "Eres un padrazo", "Tu hija es un amor" o "Recoges lo que siembras" han sido algunos de los mensajes que ha recibido públicamente.