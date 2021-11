En este momento tan ilusionante de sus vidas, “lo más importante” para la cantante y su marido es que Manuela, de la que están muy pendientes para evitar cambios en su actitud, no habría percibido la llegada de su hermanita como alguien que "ha venido a quitarle su sitio”. En esta línea, pletórica con esta nueva etapa, la exconcursante de ‘Operación Triunfa’ continúa descansando a la espera de tener luz verde para hacer ejercicio y recuperar su forma física: “Aún no puedo hacer deporte, pero no tengo dolores, la cicatriz va bien… Me quedan cinco kilos por perder, pero me lo tomo con tranquilidad”, reconocía Arnelas, que irá a por el niño “cuando pueda”.