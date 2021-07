El sueño de Carla Vigo es ser actriz y ya está en camino de conseguirlo. La sobrina de la reina Letizia ha realizado su primer cameo en el videoclip de Amor Romeira , y cada vez se acostumbra más a la presencia de la prensa. Si hace unos días acudía a su primer photocall algo nerviosa , ahora no ha tenido problema en responder nuevamente a las preguntas de la prensa.

La sobrina de la reina, que no quiere que se la conozca por ser ‘sobrina de’ y lucha por separar su vida familiar de la laboral, intenta no hablar de su familia, pero no ha dudado en asegurar que este embarazo es “una buena noticia” para todos. “Sí, muy contenta estoy”, respondía ante las cámaras de Europa Press, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura.