La madre de Dabiz Muñoz la lía en DiverXO por pagar la cuenta: "Está muy enfadada"

“Mi padre trabaja en una aseguradora de coches y mi madre era ama de casa. Pero les gustaba comer bien. Ahorraban y los caprichos se los daban comprando cosas para comer”, relató en aquel momento. Desde que se abrió el restaurante DiverXO, la familia Muñoz siempre ha querido celebrar allí las cosas importantes. “Mis padres pagan religiosamente. Un año les invité por su aniversario y no sabes el pollo que me montó mi madre. Ya le dije: ‘Mira, mamá, una y no más’. Y ella: ‘Es que no puede ser. Si lo llego a saber no vengo. No volvemos más. ¿Si me invitas qué negocio haces?”, contaba el chef sobre la guerra que siempre ha tenido con su madre.