De la Yanay de Edurne al Tadeo de Miguel Bosé: el origen y el significado de los curiosos nombres de los famosos

Este ha sido uno de los grandes secretos de sus nueve meses de embarazo. Muy atenta siempre con la prensa, Edurne no tenía problema en contar algunos de sus antojos, los regalos que recibía para su bebé o la eterna espera de las últimas semanas. Pero lo que no habían querido contar hasta ahora era el nombre que tenían en mente, una de las curiosidades que más interés despiertan durante los embarazos. Y, sin duda, ha sorprendido mucho. Yanay es un nombre de origen Quechua que significa “mi amada”. Hace referencia a una mujer “dulce y tierna” que se hace querer por todos los que la rodean. Y la pareja no son los únicos que han elegido un nombre original para su bebé.