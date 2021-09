Lolita Flores recibía una gran cantidad de críticas tras negar que fuese feminista

La actriz, harta de los comentarios, abandonaba Twitter y aclaraba su punto de vista sobre este movimiento en Instagram

La intérprete de 'Sarandonga' ha recibido el apoyo público de Elena Furiase, su hija

“¿Lolita es feminista?”, quiso saber Hilario Pino la postura de la hija de Lola Flores ante este movimiento social. “No”, respondía ella tajante, argumentando su postura sin saber que su punto de vista traería bastante cola: “Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer”, aclaraba la cantante, que se encontraba presentando junto al actor Luis Motolla la obra de teatro que dirige y protagoniza, ‘Llévame hasta el cielo’.



Sus declaraciones agitaron la opinión pública. Su nombre escaló hasta el primer puesto de temas más comentados (y polémicos) en Twitter y el sinfín de críticas empujaron a la actriz a tomar una drástica decisión: abandonar esta red social. “Me voy para siempre, no estoy para aguantar impertinencias. No sois jueces. Lo siento por los demás, pero no estoy para que me juzguen ya. Seguid criticando que debe ser vuestra profesión. Hasta nunca”, anunciaba su retiro tras criticar la “ignorancia” y el “aburrimiento” de aquellos que estaban tachándola de “ignorante”: “Me río de vosotros […] Qué pena, esto se ha convertido en una cesta de víboras aburridas”, se lamentaba.

Pero Lolita no estaba dispuesta a que su nombre fuera vinculado con el machismo. En su cuenta de Instagram, visiblemente afectada por esta situación, la intérprete del inolvidable ‘Sarandonga’ puntualizaba este miércoles su postura. “Desde aquí, desde mi casa, quiero aclarar algo, que parece ser que se ha formado bastante polémica por haber dicho que no soy feminista. Está claro que siendo mujer y, con la carrera que llevo durante 47 años, por supuesto que soy feminista”, rectificaba. “Estoy en contra del machismo, del abuso, de todo lo que está pasando con las mujeres, de esas mujeres que van tapadas en Afganistán, de que la mujer no tenga su libertad… Estoy a favor de que tengan la misma igualdad. Pero, por favor, dejen ya de criticarme”, rogaba en un video.



“Dejen de hacer de un granito de arena, una montaña. Quizá me expliqué mal”, reconocía su error y explicaba la razón por la que renegó tan rotundamente de esta doctrina: “Lo que yo quise decir es que hay movimientos feministas con los que no estoy de acuerdo. Estoy a favor del ser humano, a favor de la mujer y a favor de que, por una vez por todas, nos respeten y nos traten como nos merecemos. No tengo nada más que decir”, daba por zanjado el asunto.

Elena Furiase apoya a Lolita tras su polémica con el feminismo