Elena Tablada y Javier Ungría tenían a su primera hija el 21 de abril de 2020

La familia está de celebración por el cumpleaños de Camila, a la que hemos podido ver rodeada de globos y con una deliciosa tarta

La diseñadora ha redactado una emotiva carta repasando algunas de las vivencias y aprendizajes que han experimentado en estos 12 primeros meses

¡La pequeña Camila ha cumplido ya su primer año de vida! La primera hija de Elena Tablada y el discreto empresario Javier Ungría, al que dio el ‘sí, quiero’ en un emotivo enlace celebrado en Cuba, se ha estrenado en la tradición de soplar las velas y su madre ha compartido en su Instagram lo bien que se lo han pasado en este día tan especial, lanzando una sincera reflexión sobre todo lo que han experimentado ambas desde su nacimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

“¡Un añito! Lo conseguimos”, empezaba de esta forma a enumerar lo que ha evolucionado en sus primeros 12 meses de vida: “Tú por todo lo que has logrado en tan solo 365 días: has aprendido a ver en la distancia, pasaste de no poder sostener tu cabeza a casi caminar, tu cerebro es un 60% del tamaño de un adulto ya, pasaste de no tomar más que leche a comer tu solita y muchas cosas más que hacen que hayas crecido en un año más de lo que crecerás el resto de tu vida”, recordaba cada pequeño paso que ha ido dando su bebé hasta el día de hoy, adjuntando una fotografía en la que aparece la protagonista sentada en una trona, rodeada de una gran cantidad de globos, y pasándoselo pipa con su apetitosa tarta de cumpleaños.

Una conmovedora carta en la que la diseñadora también ha querido dejar una lista de algunas de las primeras veces que ha vivido y de las que ha aprendido -tanto buenas como malas- desde que cogió a segunda hija en brazos: “¡Yo también lo conseguí! Superar un año en el que han habido noches en vela, episodios de cólicos, vómitos, caquita hasta el cuello, fiebres, lloreras... Y todos esos ratos inolvidables que me han hecho tan feliz. La primera vez que nos miramos, que te olí, tu primera carcajada, la primera vez que me tiraste los brazos, como me miras y me buscas, tus grititos de felicidad”, hablaba con cierta emoción de la pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

Elena, muy orgullosa del excelente progreso de madre e hija, ha asegurado que “cerramos esta etapa bebé con broche de oro”. “Gracias, Camila, por haberme elegido como tu mamá. Me has regalado una felicidad que jamás imaginé, a mí y a todos los que te rodeamos”, agradecía Tablada a la niña todo lo que ha aportado a la familia, dedicándole también unas palabras a Ella Bisbal, a la que no hemos podido ver disfrutando junto a la cumpleañera al no poder mostrar su rostro en redes:

Elena Tablada agradece a Ella todo lo que le ha enseñado desde que es hermana mayor