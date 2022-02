Fran Rivera: "Mi hija Tana me sacó de la oscuridad cuando me separé y se murió mi madre"

El torero ha dicho que su hija Tana tiene "muchas cosas" de su madre. "Da hasta miedo. Hace unas cosas con el pelo y el don de gentes que tiene... Los amigos de mi madre me lo dicen constantemente", ha asegurado. "Momentos muy duros míos los he vivido junto a ella y me agarré a ella. Cuando me separé y se murió mi madre, quien me sacó de esa oscuridad fue Cayetana", ha confesado visiblemente emocionado.