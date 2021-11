Julia Otero reaparecía en octubre para darnos la mejor de las noticias: está curada del cáncer que le diagnosticaron a principios de año. Aunque está feliz por este último diagnóstico, la periodista es consciente de que debe ser cautelosa, pues hasta que no pase un lustro no puede bajar la guardia. Con una sonrisa en la cara y un forzado nuevo look, la periodista aprovechaba este anuncio para celebrar que su regreso a las ondas está cada vez más cerca.