Melendi, sobre la adolescencia de su hija Carlota: "El trabajo de padre nadie sabe hacerlo"

Padre de una niña adolescente, Carlota, reconoce que no le genera miedo alguno este asunto ni todos a los que tenga que enfrentarse su primogénita. “El trabajo de padre nadie sabe hacerlo, no sé si soy buen padre y mal padre, el trabajo está hecho ya y al final nosotros aprendemos siempre lo que nos pasa en nuestra piel, me da igual que te digan mil cosas”, llegaba a la conclusión el cantante, que es consciente que sus retoños también extraerán lecciones de las malas decisiones: “Mis hijos tendrán que cometer los errores que tengan que cometer para aprender, eso pasará. No me preocupa en exceso, pero sí veo que hay cosas que no me cuadran, no me preocupo demasiado”, admite.