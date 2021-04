Nieves Álvarez presenta a su hija Bianca Severini: "Está preciosa, le gusta la moda y tengo una relación intensa con ella"

“Le gusta la música, la moda, la arquitectura… Desde muy pequeñita pintaba fenomenal y bailaba flamenco de maravilla. Ahora ya no baila flamenco y, en cambio, monta a caballo, pero tiene una parte creativa muy desarrollada y se le da muy bien todo lo que sean manualidades”, hacía un perfil más desarrollado de esta joven, que ha heredado los mismos gustos y aficiones que su madre: “Lo que más me gusta hacer con ella es o dedicar tiempo a la moda, ir de ‘shopping’ o pasar tiempo juntas” , reconoce Bianca, que, a pesar de su corta edad, ya se muestra preocupada por “el deterioro del medio ambiente y que la sociedad se está volviendo muy agresiva”.

Nieves confesaba en esta charla que entre las dos existe mucha complicidad, pese a que está segura de que “las mujeres somos más complicadas” a la hora de educar, y que le encanta pasar tiempo con ella y sus amigas, con las que se ríe muchísimo. “Siempre le digo que se respete a sí misma, que se haga respetar . Eso es lo más importante, que, en las relaciones, el amor es tan bonito… Yo no quiero dejar de creer en el amor, pero siempre basado en el respeto y la admiración”, desvelaba algunos de los consejos sobre amor que le ha dado a la que podríamos considerar como la mujer de su vida.

¿Cómo es la relación de Nieves con el padre de sus hijos?

Nieves y Marco Sevirini anunciaron su separación en 2015, después de 22 años de relación. “Yo le conocí con diecinueve años, me separé con cuarenta y uno, ¿cómo vas a dejar de querer a una persona con la que has vivido tantas cosas?”, exclamaba tras ser preguntada sobre si fue una buena decisión convivir en el mismo edificio que su expareja por el bien de los niños: “Ha sido la mejor, mis hijos están felices, siempre nos tienen al uno y al otro y, además, él y yo no tenemos ningún problema”, zanjaba el asunto, reconociendo que el italiano es “un padrazo” y que ahora son “grandes amigos”.