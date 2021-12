Roma, celosa del hijo de Risto Mejide: "Es cuando ve a alguien que nos abraza"

Hace unos días, Laura explicaba a un compañero de ‘Europa Press’ cómo es la menor. “Dicen que se parece más a mí, pero yo no lo veo. Yo comparo fotos y no lo entiendo. Tiene muchas cosas de Risto también. Tiene mucho carácter , pero los dos tenemos mucho carácter. Yo diría que de carácter se parece mucho más a él”, afirmaba entre risas la it girl, que cree que su llegada le ha “unido” mucho más a su pareja . En esta charla con el medio destacaba también el papel de Julio, su ‘tete’, que ha recibido a su hermanita “con ganas de cuidar y de que aprenda de él”.

Aunque la catalana comparte el día a día y sus anécdotas con Roma en sus redes, sigue generando cierto impacto en sus seguidores que aún no haya enseñado el rostro de la niña. Una norma no escrita que los que la siguen está deseando que suprima (“¿No les pasa que están locos por ver su “carita”?) y por la que también ha recibido duras críticas. “Si cuando sea mayor, va sola por la calle con sus amigos, la gente no tiene por qué saber quién es. El hecho de que sus padres sean conocidos no tiene que implicar que ella lo sea y que la reconozcan por la calle”, desvelaba molesta el principal motivo de su decisión.