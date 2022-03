Tamara Gorro les explicó su separación a sus hijos comparándose con sus perros: “Se llevan a matar”

Cuando grabó el que definió como el vídeo más difícil de su vida, ese en el que hacía pública su decisión de separarse de Ezequiel Garay después de doce años de relación, Tamara Gorro no quiso meter a los niños en la ecuación. El papel de Shaila y Antonio , los dos menores que le unirán de por vida al futbolista, era algo "que no se debe cuestionar" en esta historia, reivindicó. Lo único que explicó al respecto es que, pasase lo que pasase entre ellos a largo plazo, siempre primaría el bienestar de sus dos hijos.

Así lo han demostrado desde entonces. En este lapsus matrimonial que aún no es definitivo, han sido infinitas las ocasiones en las que hemos podido ver a la expareja disfrutar de tiempo y espacio para dar normalidad en casa a esta nueva realidad familiar. Es más, en una reciente entrevista con ¡Hola!, la influencer ha llegado a decir que, aunque residen en casas separadas, es muy habitual que su ex duerma en la suya o compartan un rato de sofá, manta y peli a pesar de no tener un vínculo amoroso como tal.