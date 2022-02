Tras volver a España después de “resetear” y recargar pilas en Estados Unidos, la presentadora ha retomado su vida social, su rutina y su trabajo. Si hace unos días atendía a la prensa en la inauguración de un restaurante, ahora ha respondido de camino a la peluquería a las preguntas del reportero de GTRES, que se preocupaba, en primer lugar, por su estado: “ Estamos que ya es bastante , voy a arreglarme el pelo después de tres meses que me lo estoy tiñendo yo en casa. No sé si me hará algún cambio, pero lo que quiero es taparme las canas que ya va siendo hora”.

En estos momentos tan delicados, la influencer está recibiendo no solo el afecto de su familia y amigos, también el de Garay: “Mi amiga me da amor, mis amigos me dan amor, mi marido me da amor…”, asegura Tamara, que está harta de que consideren al futbolista su expareja. “A mí me da rabia cuando decís el ex, ¿por qué el ex?”, preguntaba indignada, dejando una puerta abierta a la reconciliación: “El tiempo dirá todo, no hay que acabar siempre mal. Siempre lo he dicho: ‘Yo llevo anillo, él lleva anillo, y ya veremos qué pasa”.