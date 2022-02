Tamara Gorro: "No debo volver a irme sin mis hijos, han notado mi falta porque Shaila es muy lista"

Tamara Gorro sufre depresión en estado grave y ansiedad desde hace un año y medio

La empresaria ha atendido a los medios en su reaparición pública y ha contado cómo fue su viaje en Estados Unidos

También se ha emocionado al preguntarle por Ezequiel Garay, su exmarido y padre de sus dos hijos

Tras un año y medio luchando contra su enfermedad, Tamara Gorro contaba finalmente que su diagnóstico es "depresión en estado grave y ansiedad". La presentadora abandonó unos días España tras anunciar su separación con Ezequiel Garay y viajó a Estados Unidos como vía de escape para poder coger aire e intentar volver con más fuerzas. Ahora, en su primera aparición pública desde entonces, la empresaria ha contado cómo se encuentra y cómo la han notado sus hijos en este último año y medio.

En estos últimos meses, la influencer ha perdido nueve kilos y vuelto del viaje "más desahogada". "Ha sido corto, pero tengo niños. He leído, he tomado el sol, he hecho mucho deporte, he llorado mucho y he estado en la cama", ha contado ante las cámaras de Europa Press en la inauguración del nuevo restaurante de Marcos Llorente. "Ha servido para coger un poquito de aire. Mis hijos, Ezequiel, mi familia, eso es lo que más podía desear ver, es fuerza y energía", aseguraba.

La empresaria ha recordado que sus hijos la llamaban para preguntarle "cuando volvía de trabajar". "No volvería a hacerlo sin mis hijos. No puedo, no debo, mis hijos han notado esa falta, mi hija es muy lista", ha contado. Ezequiel y Tamara siempre estarán unidos por sus dos hijos, que son "el motor de su vida. Shaila, que tiene seis años; y Antonio, que tiene cuatro y acaba de debutar en la escuela del Atlético de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Tamara Gorro no ha querido entrar en detalles sobre su actual relación con Ezequiel Garay porque le ha sido imposible controlar las lágrimas. La influencer aseguraba que han sido, son y seguiran siendo muy amigos: "Mi palabra para definirle es extraordinario"

Tamara Gorro hace público su diagnóstico y cuenta cómo se encuentra

A raíz de que la empresaria contase públicamente cuál es el diagnóstico de su enfermedad han sido muchas las personas que han querido agradecerle que de visibilidad a una depresión que quita muchas vidas actualmente. "Yo sé lo mal que se pasa en esto y sé la gente que se ha quedado en el camino, como nuestra compañera", ha dicho ante las cámaras de Europa Press haciendo referencia a la muerte de Verónica Forqué.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)