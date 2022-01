Tamara Gorro vuelve a España tras su retiro para mejorar su salud mental: "Muero por ver a mis hijos"

"Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'". Con estas palabras anunciaba Tamara Gorro que se iba a marchar fuera de España una temporada. La presentadora está atravesando una complicada situación personal. Al problema de salud mental que le diagnosticaron unos meses se ha sumado su separación con Ezequiel Garay , el que ha sido su pareja durante doce años y padre de sus dos hijos .

Ahora, más de diez días después de poner rumbo fuera de España, Tamara Gorro vuelve a casa. Durante estos días no ha querido contar dónde está ni con quién, pero ahora ha publicado una fotografía del último despertar en el sitio en el que está que, a juzgar por su último posado, se encuentra cerca del mar. "Hoy marcho a España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y mi familia, que muero por verlos" , ha contado a través de su Instagram .

El pasado mes de octubre, la empresaria contaba a través de sus redes sociales lo que la ocurría. Cuando su terapeuta le dio el diagnóstico, un dato que por ahora no quiere compartir hasta que lo tenga superado, la única opción era “parar de todo”. “Dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a parte de mi familia, me aislé. He estado llorando en la cama”, desveló a través de este vídeo.