Tamara Gorro, tajante con aquellos que la recriminan que se vaya de fiesta estando triste: "Menudo año y medio llevo"

Diez días después de su partida, la madrileña comunicaba su vuelta a casa . Durante ese tiempo no quiso contar donde estuvo ni con quién, únicamente nos coló a través de una imagen en el último despertar que iba a contemplar en el lugar en el que se encontraba, ubicado muy cerca del mar. “Hoy marcho a España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y mi familia, que muero por verlos”, informaba a su ‘familia virtual’ que aún debía esperar un poco más para su regreso a las redes.

“Ahora estoy recuperando mucho trabajo atrasado las empresas con los compañeros, en mimarme a mí misma, en estar con los niños, en hacer mucha terapia con la psiquiatra, en tirar para arriba. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo del viaje, ese tiempo de relax, de escucharme, de permitirme llorar, pensar… y que me fui a bailar, familia virtual, que he leído algún comentario de ‘jolin, ¿pero tú no estabas triste? ”, no pasaba por alto estos mensajes Tamara, que se grababa a última hora del jueves para dar las buenas noches a su gente.

La empresaria no esperaba que sus imágenes de fiesta en Estados Unidos iban a levantar tantas ampollas. “Hombre, por dios, cuando alguien está mal hay que intentar tirar para arriba, ¿no?, digo yo… menudo año y medio llevo. No, no, no, ya para arriba, para atrás ni para coger impulso”, justificaba sus actos Gorro, que estas críticas no han nublado su felicidad ante sus avances: "Estoy contenta porque he engordado un kilito".