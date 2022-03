Tamara Gorro se sintió "muy sola" en su depresión: "Ahora Ezequiel se ha dado cuenta de que es grave"

Ya han pasado dos años desde que Tamara Gorro empezó a ser consciente de que no estaba bien. Lo achacó al estrés, al fuerte volumen de trabajo. Pero su problema iba más allá. Comenzó a ir a terapia, de ahí le derivaron a un psiquiatra, y fue entonces cuando le diagnosticaron depresión y trastorno de ansiedad . Una situación que jamás se imaginó que le iba a tocar afrontar y que coincidió con un bache sentimental con su marido Ezequiel Garay , del que por el momento está separada a la espera de una resolución definitiva sobre su futuro en común.

Al contar cómo está viviendo esta depresión sobre la que ya se manifiesta con naturalidad en Instagram, los compañeros la preguntaron si se había sentido acompañada por el padre de sus hijos en este proceso. "Me he sentido muy sola, pero no por culpa de Ezequiel", respondía. Según ella, más allá de que esta asimilación coincidiese con una fuerte crisis matrimonial, este aislamiento lo achaca a su forma de ser: "Soy inaccesible y eso es culpa mía".