El "terror" de Desire Cordero es su madre: "Le tengo miedo"

Fue Miss España y quedó entre las diez más bellas del mundo en el certamen de Miss Universo. Desire Cordero no necesita "ponerse guapa", no necesita demostrar nada. Sus personalidad y su imponente presencia la han convertido en la modelo elegida por marcas de reconocimiento internacional y su carrera va sobre rieles. Pero tal como nos ha contado no puede soltar la exigencia sobre su imagen. Y al parecer la más estricta no es ella, sino su mamá.