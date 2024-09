María Pombo habla de la ruptura de Álvaro Morata y coincide con Daniela, su exrepresentante, en la MBFWM

"Es un tema en el que no puedo opinar y, seguramente, sea muy duro para ellos y les deseo lo mejor. No creo que que hable la exnovia sume nada nuevo. Supongo que será muy duro, un matrimonio que se quiere y que están enamorados, debe ser muy duro ", respondía la pequeña de las hermanas Pombo. Al preguntarle por su matrimonio con Pablo Castellano, María respondía que se quieren y se priorizan "por encima de todo". "Priorizamos que nos queremos y queremos estar juntos", aseguraba.

Por su parte, el pasado mes de julio Daniela concedió una entrevista al periódico ABC en la que explicó que su empresa se encuentra "en un momento maravilloso" porque "cuando una puerta se cierra se abren diez ventanas". "Nosotros lo hemos trabajado, y no podemos pretender ser dueños de personas, los representantes van y vienen y los representados van y vienen, pero no porque no valgan o no tengan valor", aseguró entonces.