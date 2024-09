Ha rodado 56 películas desde que debutó en 1972, se ha alzado con once galardones por sus interpretaciones en cine y otro cuatro por sus papeles en teatro, ha recogido el Globo de Oro a la Mejor película de habla no inglesa por 'Argentina 1985' y es uno de los actores argentinos más reconocidos. Ricardo Darín lleva medio siglo actuando y ha vivido todo tipo de situaciones en los sets de rodajes. Prueba de ello es la anécdota que reveló hace uno tiempo el actor francoargentino Jean Pierre Noher, que recordó en el programa 'Podemos Hablar' de Telefe el día en que casi acaba con la vida del conocido actor.

Cuarenta años después de la emisión de la serie, Jean Pierre Noher sacó a la luz los detalles de aquel incidente que pudo haber acabado en tragedia. Y es que el actor tentó a la suerte mintiendo a la directora sobre su destreza con las motos. "No sabía andar en moto y le pedí a un amigo que me enseñara y anduve practicando. La moto en la que yo practicaba tenía un problema, había que mantenerla acelerada porque si no se apagaba", empezó narrando el actor ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoof, presentador del programa, y varios invitados.

Tras algunas prácticas con su amigo, llegó el día de grabar la escena. Ricardo Darín debía atracar una farmacia y emprender la huida en una moto conducida por su compañero de reparto. Sin embargo, un olvido durante la grabación de la escena provocó que Noher perdiera el control del vehículo. "Pasaje Bollini, lluvia, adoquín... todo en contra. Acción. Ricardo entra en la farmacia y sale, se sube a la moto y teníamos que irnos. Ricardo se sube, me olvido de que la moto estaba acelerada, arranco y la moto empieza a hacer wheelie (caballitos) con un chabón que no sabe ni andar en moto".

La tensión fue evidente y Ricardo Darín temió por su vida. "Hijo de puta me vas a matar", le decía a Noher, que no era capaz de hacerse con el control. "No sé cómo llegué a la esquina, nos tiramos, y la moto arando se quedó en el suelo. Ricardo me dijo 'eres un hijo de puta, casi me matas'", ha rememorado el intérprete francoargentino.