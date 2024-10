Luis Canut y su nueva vida diaria con ceguera casi total: "Clase de bastón en el autobús"

Luis Canut habla de su diagnóstico de ceguera: "No reconozco ningún rasgo de nadie ni de nada"

En 2023 el guionista era diagnosticado de una meningitis criptocócica, es decir, "una infección en el cerebro"

La enfermedad ha derivado en una ceguera y ahora ha explicado cómo se organiza en su día a día

Si por algo se caracteriza Luis Canut, marido de la colaboradora Patricia Pérez, es por su ejemplo de lucha y resiliencia. En marzo del 2023, el marido de la comunicadora acudía a urgencias por unos "fuertes dolores de cabeza". En un principio, el equipo médico le dijo que se trataba de una cefalea tensional por estrés. Sin embargo, poco tiempo después, le comunicaban que padecía una meningitis criptocócica, es decir, "una infección en el cerebro producida por una levadura", tal y como desveló la tertuliana de '¡De Viernes!' en sus redes sociales.

De hecho, Pérez no dudaba en comentar el estado de su marido entonces, que llegó a pesar 52 kilos: "Ya anda, pero salió en silla de ruedas sin ninguna estabilidad. Perdió su mente total. Ahora, por suerte, ya es él. Pero bueno, sí que perdió memoria a corto plazo, el oído, no ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal".

Durante todo este año, el matrimonio ha mostrado en sus respectivos perfiles personales que están más unidos que nunca y que la adversidad ha sido una prueba de lo mucho que se quieren. Desde entonces, incipalmente Canut, no ha dudado en compartir en redes sociales cómo han sido estos últimos 21 meses y las consecuencias que ha tenido por la meningitis.

Una nueva vida

El pasado mes de septiembre, y por sorpresa, el marido de la colaboradora hacía una aparición en el programa en el que trabaja como tertuliana, 'TardeAr', en donde dejó sin palabras a Patricia, que no pudo contener la emoción al ver a su compañero de vida en la pequeña pantalla. Un año después del susto, era el propio Luis el que no dudaba en dar cuenta de cada paso y avance en sus redes sociales, que había derivado en un proceso de rehabilitación. "La frase 'Luis, ya estás recuperado' la recordaré toda la vida… Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por camino de tierra, es por autopista", dijo.

Precisamente hace unos días, la pareja de Pérez volvía a ponerse delante de la pantalla de su móvil para desvelar que había perdido la visión y que ya tenía en sus manos el carnet de afiliación a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles: "Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron: 'No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE…".