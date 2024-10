Sandra Barneda y su declaración de intenciones el día de su 49 cumpleaños: "Lo grito al viento"

"¡A disfrutar de mi último 4! Día para celebrar la vida todavía más", ha comenzado diciendo. En esta publicación, en la que ha compartido dos imágenes de su estancia en República Dominicana, la comunicadora ha explicado que no puede sentirse más afortunada por todo lo que tiene en su vida: " Familia, amor... me siento feliz y lo grito al viento ".

Para descifrar aún más sobre el momento vital en el que se encuentra, la periodista ha escrito unas líneas de la canción Gracias a la vida, de la cantante Mercedes Sosa. "Canto la canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto", ha rezado. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus miles de seguidores, entre los que destacan Paula Echevarría o la presentadora Isabel Jiménez.